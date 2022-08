ليبيا – قال معاون مدير إدارة الإعلام والعلاقات بجهاز الحرس البلدي توفيق الكوشلي إن جهاز الحرس البلدي نظم بمتابعة مباشرة من رئيس الجهاز حملة أكملت تفتيش نحو 70 مخبز حتى الآن، في مدينة طرابلس وضواحيها، خلال 4 أيام.

الكوشلي لفت في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن أغلب المخابز لم تكن ملتزمة بالاشتراطات الصحية في عملها والعمالة الوافدة في أغلب المخابز لا تمتلك شهادات صحية.

وبيّن أن بعض المخابز المخالفة أعطيت إنذارًا وبعضها أغلق لعدم التزامها بالتنبيهات المتكررة.

وأكد على أن الحملة ما زالت مستمرة، وستشمل كل البلديات وفق تعليمات النيابة العامة، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي ومفتشي الإصحاح البيئي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

The post جهاز الحرس البلدي: أغلب المخابز بطرابلس غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية في عملها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية