مكافحة الأمراض: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة إصابة بلغت 12% من إجمالي 378 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه لم يتم تسجيل حالات حرجة كما لم يتم تسجيل وفيات فيما تماثل للشفاء 179 حالة.

وأكد المركز أنه جرى في طرابلس تسجيل 38 حالة وفي سبها ودرج حالة واحدة لكل منهما وفي مصراته 3 حالات وفي صرمان حالتين.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 506.359 حالة منها الحالات النشطة: 832 حالة والمتعافين: 499.092 حالة والٍوفيات: 6.435 حالة.