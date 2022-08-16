45 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 179 حالة شفاء، أمس الإثنين.

جاء ذلك بعد فحص 378 عينة للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية 333 عينة، وإيجابية 45 عينة بنسبة 12% من إجمالي العينات المفحوصة، وفق التحديث اليومي الصادر عن المركز، الثلاثاء.

وكانت العاصمة طرابلس في صدارة أعداد الإصابات في البلاد بواقع 38 حالة جديدة. وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابة بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس العام 2020، إلى 506 آلاف و359 حالة، بينها 832 نشطة، و499 ألفًا و92 شفاء، و6435 وفاة.