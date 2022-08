زيدان: هناك مجموعة من الظروف تفرض على باشاآغا التأخير في الدخول لطرابلس

ليبيا – قال الباحث السياسي والاستراتيجي فرج زيدان إن البلاد وصلت لما يسمى بحالة الانسداد، ومسألة الانفجار العسكري الذي سيترتب على هذه المسألة باتت وشيكة، والقرائن والشواهد والتحركات العسكرية من قبل هذه الحكومة أو تلك واضحة للعيان، وهناك محاولة لرسم قوس من الهلال الناري على طرابلس من قبل التشكيلات الداعمة للحكومة من قبل البرلمان، وهناك حشود عسكرية من قبل المجموعات المسلحة الموالية لعبد الحميد الدبيبة.

زيدان أشار خلال مداخلة برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أمام هذا وذاك يلاحظ الجميع الانسداد الحاصل على المستوى الخارجي، والتنافس المستمر بين الأطراف الدولية والإقليمية بات مساعدًا على الانقسام.

ورأى أن المسؤول عن الانسداد الحاصل هو الدبيبة الذي رفض مبدأ التداول السلمي على السلطة والأطراف الخارجية التي تدعمه.

وأضاف: “مسألة التصريحات التي تطلق من باشاآغا بالأمس كان يشكك في البرلمان وفي الشرعية، واليوم يقول إن شرعية حكومته من البرلمان وكذلك الدبيبة، المواقف الشخصية هذه أمام المرجعيات القانونية وآليات الدستورية يتم نسفها ورميها في سلة المهملات. غالبية القوى المسلحة الآن في مصراته، وبعد الذي قام به الدبيبة في عمليته الأخيرة واعتبرها الكثير من أبناء مصراته اعتداء على حرمة المدينة نفسها، لذلك جعل القوة المسلحة التي حاولت أن تنأى بنفسها عن الطرفين تترك الدبيبة، وتم إجراء هيكلتها تحت ما يسمى اللواء 217”.

وبيّن أنه عند القول: إن الحكومة الشرعية هي حكومة باشاآغا لا يعني أن هناك مصلحة شخصية في هذا الأمر. لافتًا إلى أنه هناك مجموعة من الظروف تفرض على باشاآغا التأخير في الدخول لطرابلس، وهناك ضغط دولي كانت تعرقل دخول باشاآغا، وعندما تستخدم قرار الحرب في مواجهة تشكيلات مسلحة داعمة للدبيبة يتطلب ذلك ترتيب حالة الجهوزية العسكرية لاستخدام هذا القرار، والسؤال فيما مضى من تاريخ منح الثقة لباشاآغا، هل كان في حالة جهوزية العسكرية تضمن له آلية الانتصار في مواجهة مسلحة؟ بحسب قوله.

كما استطرد: “حتى لو تمسكنا بإجراء الانتخابات السؤال كيف يمكن الوصول لها وإجرائها ويتطلب توفير الأرضية لها. لا بد من إنهاء حالة الانقسام لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين. الدبيبة قدم الشواهد والوقائع أنه لا يريد الانتخابات ولا نثق فيه، الدبيبة دخل في صراع مع الشرق والجنوب، لكن حكومة باشاآغا أتت بتوافق مع الشرق والغرب”.

وأكد على أنه الآن هناك تشكيلات مسلحة تدعم التوافق والتقارب العسكري والسياسي واصفًا ذلك بـ “المكسب”، مضيفًا: “لنترقب الوضع الأمني الآن الرجل يمارس مهامه دون ميزانية ولا أموال. كنا ننتقد تصرفاته في السابق كوزير داخلية، والآن هو في مرحلة جديدة”.

وأردف: “الموقف التركي يجب أن نميز قبل زيارة عقيلة صالح، تركيا قبل الزيارة يبدوا أنها تريد بعض الأمور الاستراتيجية وتسعى أن تكون الاتفاقيات البحرية التي تحقق لها مصلحة. البرلمان الليبي لم يعتمد الاتفاقية، لذلك تركيا كانت حريصة أن تتم هذه وتمت المناقشة مع الرئيس عقيلة صالح والذي رد بحنكة ديبلوماسية وقال إننا سنقيم المسألة من خلال مناقشتها تحت قبة البرلمان، وفي هذا المقابل نلاحظ تركيا ترى أن لديها مصلحة في إيجاد تقارب وعلاقات مع مصر، وتريد أن ترسم من الناحية الأخرى لترسيم الحدود البحرية مع مصر. تركيا ترى أن مصلحتها في شرق ليبيا وليس غربها؛ لأن الحدود البحرية المزعومة هي في الشرق”.

وزعم أن الجغرافية الاقتصادية التي تؤمن عليها القوات المسلحة سواء في برقة أو فزان تغري الشركات التركية وتريد تركيا التقارب مع اللاعبين المسيطرين في شرق ليبيا؛ لأنها ترى مصلحتها معهم.

ورأى أن زيارة عقيلة صالح لتركيا يعني أنها أصبحت أقرب لفتحي باشاآغا؛ لأن تركيا حاولت بطريقة أو بأخرى أن تقوم بصياغة في المنطقة الوسطى، ولكنها كانت تعتمد على مسألة تعامل رئاسة البرلمان مع الرؤيا ويبدو أنها لم تكن مقبولة، بالإضافة للأوضاع العسكرية التي بدأت تزداد وتيرتها لمصلحة باشاآغا.

زيدان أفاد: “ومن الناحية العملية يبدو أن المخابرات التركية كان لها لقاء مع قادة المليشيات المسلحة الداعمة للدبيبة في اليومين الماضيين، وقالها عناصر من التشكيلات المسلحة التي حضرت الاجتماع مع ضباط أتراك، قال الضباط الأتراك في المنطقة الغربية يجب أن تبعدوا تركيا عن صراعاتكم، وأنها لا تدعمكم على حساب باشاآغا، ونرفض مطالبكم بإستخدام المرتزقة السوريين في هذه المسألة؛ لأن تركيا ترى أن الدبيبة أصبح عبئًا عليها وباشاآغا قد يحقق لها الاختراق. لأن لديه علاقات مع مصر وتركيا وفرنسا وإيطاليا”.

وفي الختام قال: إن العملية العسكرية قد تكون وشيكة، لكن السؤال الذي يطرح مع هذا التفوق في الوزن العسكري لباشاآغا هل يملك القيام بحرب خاطفة في هذه المسألة؟ مشيرًا إلى أن طول الحرب ليست في مصلحته وستؤدي لمزيد من الخسائر والضغط الدولي.

