ضبط متهم بجريمة قتل في «الشاطئ»

تمكن أعضاء قسم البحت الجنائي بمديرية أمن الشاطئ، من إلقاء القبض على المدعو “أ.ع.ا” مواليد 1990 ليبي الجنسية والمطلوب على ذمة واقعة جريمة قتل العمد مع سبق الإصرار والترصد رفقة أشخاص آخرين.

وقال بيان صادر عن المديرية: “قام المقبوض عليه رفقة أشخاص آخرين بخطف المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب وإطلاق النار عليه بواسطة سلاح نوع مسدس 9 ملي ورميه على مسافة 15 كيلو متر عن مكان ارتكاب الجريمة، ومن خلال التحقيق معه اعترف بما نسب إليه”.

وأضاف البيان “تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص”.