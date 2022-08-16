وزير خارجية تركيا للمشري: نواصل دعم ليبيا لتجاوز الأزمة السياسية

أكد وزيرَ الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” اليوم الثلاثاء خلال لقائه رئيس مجلس الدولة خالد المشري استمرار دعم بلاده لليبيا؛ لتجاوز الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الدولة مع وزير الخارجية التركي بحضور عضوي المجلس حماد بريكاو ونور الدين سلطان والقائم بالأعمال في السفارة الليبية عبدالله شعبان بالعاصمة التركية أنقرة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سُبل تطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات، والجهود الرامية لحلّ الأزمة السياسية في ليبيا.