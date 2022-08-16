رفع كميات تزويد مستودعات البريقة في سبها من 700 ألف إلى مليون و 200 ألف لتر يومياً

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء رفع كميات تزويد مستودعات شركة البريقة في سبها من 700 ألف لتر إلى مليون و 200 ألف لتر يومياً.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة، خلال لقائه عمداء بلديات المنطقة الجنوبية أن شركة البريقة ستكون مسؤولة عن المحطات وتوفير الوقود فيها بشكل يومي.

وأعطى بن قدارة، تعليماته لشركة البريقة بإنشاء محطات توزيع وقود خاصة بالشركة في مختلف مناطق الجنوب.

كما أعطي رئيس مجلس إدارة المؤسسة تعليماته بنقل مقر شركة زلاف إلى سبها، إضافة إلى افتتاح فرع للمؤسسة الوطنية للنفط بمدينة سبها.

وأشار إلى أن المؤسسة ستتولى استلام مستشفى أوباري وستقوم برعايته وتوفير كافة احتياجاته وتجهيزه وحمايته عن طريق حرس المنشآت وسيتبع مصحة النفط بطرابلس إداريا.

ومن جهته، أكد عضو مجلس الإدارة خليفة عبد الصادق، أن مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا، والحكومة والمؤسسة توليان اهتماماً كبيراً بهذا المشروع الاستراتيجي.