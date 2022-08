بلوط: طالبنا حكومة الدبيبة بحل سلمي للحفاظ على أمن طرابلس واستقرارها

ليبيا – اجتمع عميد بلدية القره بوللي محمد بلوط أمس مع وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال وعمداء بلديات طرابلس الكبرى لمناقشة المشاكل الأساسية للبلديات.

بلوط وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال :” ناقشنا في الاجتماع موضوع القروض السكنية للشباب والعراقيل التي نواجهها وكيفية حلها وضرورة توفير الإمكانيات لإنجاح المشروع”.

وأضاف :” ناقشنا الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، وطالبنا بحل سلمي للحفاظ على أمنها واستقرارها”.

بلوط طالب بصيانة المجلس البلدي القره بوللي لما فيه من أضرار وعدم وجود مكاتب للموظفين، فاستجاب وزير الحكم المحلي وسيخصص لجنة لمعاينة أضرار المجلس ومعالجتها،على حد تعبيره

