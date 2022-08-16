خبراء ارصاد يوضحون حقيقة الامطار الغزيرة وطبيعة الكتلة الهوائية القادمة

كشف خبراء ارصاد ومتخصصون في الطقس حقيقة الانباء المتداولة بشأن الامطار الغزيرة والكتلة الهوائية القادمة خلال الاسبوع القادم.

ونفى خبراء الارصاد الحديث الذي يدور حول أمطار غزيرة وكتلة هوائية شديدة البرودة، مشيرين إلى أن الامر بعيد جدا عن الواقع، وأن هذه الحالات تحتاج لأن تكون في فصل الشتاء وليس في ذروة فصل الصيف.

ووفقاً للخبراء، ستتراجع درجات الحرارة بدايةً من صباح السبت لتتراوح مابين 30 – 33 درجة مئوية، كما أن هناك تكاثر لبعض السحب وحدوث تلطيف للجو.

وكانت شبكة أجواء العرب أشارت إلى أن منخفض جوي بارد متوقع أن يؤثر على ليبيا بداية الأسبوع المقبل، مصحوب بأمطار غزيرة وكتلة هوائية شديدة البرودة بغرب البلاد، والمنخفض الجوي يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الساحل الغربي الليبي.