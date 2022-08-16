الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الدبيبة ترشيح السنغالي بيتالي مبعوثا إلى ليبيا

علق الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك على تصريح مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، بشأن اعتراض حكومة تصريف الاعمال منتهية الولاية، على ترشيح السنغالي عبدالله بيتالي لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وقال دوغاريك لم نعلن عن أي شخص بعد، مشيرًا إلى الصعوبات التي واجهت المنظمة الأممية لاختيار المبعوث نظرًا لحالة الانقسام داخلها، حسب الإفادة الصحفية المنشورة على موقع المنظمة، أمس الإثنين.

وتابع أن الأمم المتحدة تسير بـالسرعة الممكنة لاختيار رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، وستعلن اسمه بمجرد التوافق عليه.

ولفت إلى التواصل المستمر بين الأمين العام أنطونيو غوتيريش، والمندوب الليبي طاهر السني بشأن هذه المسألة، لكنه عاد وقال إن عملية الاختيار ليست قضية خاصة بليبيا.

وتابع أن مجلس الأمن الدولي هو المسؤول عن تعيين رؤساء بعثات حفظ السلام أو البعثات السياسية، موضحًا أن المجلس لم يبد اعتراضًا على ترشيح الأمين العام.

وفي تصريح صحفي أمس الإثنين، أعلن السني، اعتراض حكومة تصريف الاعمال منتهية الولاية، على السنغالي عبدالله بيتالي، قائلًا إن اعتراضها ليس لشخصه نفسه.

ودعا السني، إلى ضرورة وجود مفاوضات عميقة وجدية مع الليبيين بخصوص المبعوث الأممي الجديد، لضمان نجاح الوسيط الأممي، مضيفًا أن غياب التوافق داخل مجلس الأمن أدى إلى مرور ثمانية أشهر دون التمكن من شغل هذا المنصب.