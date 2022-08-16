هذا ما قالته الأمم المتحدة بشأن تعيين مبعوث إلى ليبيا

أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أمله في وجود مرشح مقبول من جانب الأطراف المعنية لتولي رئاسة البعثة الأممية في ليبيا.

وبين دوجاريك خلال مؤتمر صحفي في نيويورك أن المنظمة لم تعلن بعد عن اسم أي مرشح وأكد أن الأمين العام يبذل كل ما يستطيع في سبيل المضي قدما في عملية اختيار مبعوث جديد له في ليبيا، مؤكدا أن الأمانة العامة على اتصال دائم مع البعثة الليبية حول هذا الموضوع.

وأضاف دوجاريك بحسب “قناة ليبيا الأحرار” أن تعيين رئيس جديد للبعثة في ليبيا ليس مسألة ليبية فقط، بل هي عملية يقوم خلالها مجلس الأمن الدولي بمنح تفويض استنادا إلى تبادل خطابات بين الأمين العام ورئيس المجلس.

وأوضح دوجاريك أنه بعد أن يصلنا خطاب من رئيس مجلس الأمن يبلغنا فيه بأنه أحيط علما بالموضوع، بما يعني عدم وجود اعتراض من قبل أي عضو بالمجلس، نكون قد وصلنا إلى اسم المرشح.

وكان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني قال إن حكومة الوحدة الوطنية سجلت اعتراضها على ترشيح السنغالي عبدالله بيتالي مبعوثا أمميا إلى ليبيا.

وبين السني في تسجيل مصور “أن حكومة الوحدة الوطنية سجلت اعتراضها على بيتالي ليس في شخص المترشح” مضيفا “نحن نطمح لأن يكون المبعوث الأممي إلى ليبيا من إفريقيا لكن الشخص يجب أن يكون مؤهلا أكثر”.

وشدد السني على أن هذا هو المبعوث التاسع إلى ليبيا قائلا سنكون انتقائيين أكثر لذلك نأمل أن تكون هناك مفاوضات إضافية مع الجانب الليبي في هذا الشأن.

وأردف السني تم إخطارنا من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بهذا التشيح لكن نحتاج للمزيد من الوقت للتأكد من أن جميع الأطراف على توافق وقد كانت هناك مواقف مماثلة حيث وافقت أطراف فيما رفضت أخرى وهذا قد يجعل عمل المبعوث الأممي أكثر صعوبة.

وأشار السني إلى وجود صعوبة في تعيين مبعوث أممي خاص إلى ليبيا خلال الفترة الماضية وهذا يعود إلى بعض المشاكل في الوصول إلى توافق داخل مجلس الأمن.