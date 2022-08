ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد السلام الصفراني العضو بجماعة الإخوان المسلمين لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة في مصر بـ “الإيجابي” في ظل الانسداد الحاصل اليوم والذي يأتي لمحاولة إنقاذ توافقات القاهرة حول مسودة الدستور.

الصفراني وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اعتبر أن الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا هي الحكومة الشرعية وفق الاتفاق السياسي الإطار المنظم لهذه المرحلة، موضحًا أن ما منع حكومة باشاآغا من استلام مهامها في العاصمة هو ماوصفه بـ” بلطجة” حكومة عبدالدبيبة وتماهي المؤسسات السيادية معها، في مخالفة واضحة للقوانين، وتتحمل المسؤولية معا.

الصفراني ختم:”أي كلام عن حكومة ثالثة هو كلام غير واقعي ومن يصدر عنه هذا الكلام إما أنه لا يفهم مجريات الأمور أو أنه يدلس على الليبيين”.

The post الصفراني: أي كلام عن حكومة ثالثة هو كلام غير واقعي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية