الطبلقي: نسعى لدعم الجنوب الذي يعيش ظروف صعبة على جميع الأصعدة

أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، أن جلسة الامس شهدت مناقشة أسباب حدوث كارثة بنت بية وسُبل معالجتها

وأشارت الطبلقي في تصريح خاص لقناة “ليبيا الحدث”، إلى مناقشة كيفية دعم الجنوب على جميع الأصعدة، خاصة وأنه يعاني بشكل كبير نتيجة تدني الخدمات المعيشية.

هذا استأنف مجلس النواب أعمال جلسته، اليوم بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول فوزي النويري.

وبحسب المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق، فإن جلسة اليوم الثلاثاء، ستناقش بند الانسداد السياسي وسُبل الدفع بالمسار الدستوري، إضافة إلى عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس.