«المنفي» يبحث مع ممثلين عن بلديتي العجيلات والجديدة «مشروع المصالحة الوطنية»

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، رئيسي المجلس التسييري العجيلات والجديدة ، فرج غرودة، فرج الفهري، وأعيان وحكماء البلديتين، وعضو مجلس الدولة عن البلدية، بشير الهوش.

وأوضح حساب المجلس الرئاسي على فيسبوك، في بيان، أن الاجتماع استعرض “المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، لاسيما قطاعي الصحة والتعليم”.

وتابع البيان؛ “وتطرق اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، لمشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

ومن جانبهم أكد الوفد على “دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي وخطواته لتحقيق السلام في كل مناطق ومدن ليبيا، باعتباره يمثل وحدة الوطن، للوصول للانتخابات في أقرب الآجال”.

وأشاد المنفي، بدور “بلديتي العجيلات والجديدة، وكل بلديات بلديات ليبيا في السعي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية”، مؤكداً أنه “سيتواصل مع رئاسة الوزراء والوزارات المختصة لحلحلة

المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات”.

وفي ختام اللقاء، “قدم الوفد دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة بلدية العجيلات والبلديات المجاورة لها”.