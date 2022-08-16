«تطورات العملية الانتخابية» محور مشاورات المشري وتشاووش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال المشري، في العاصمة التركية أنقرة، التطورات السياسية والعملية الانتخابية في ليبيا.

وكتب تشاووش أوغلو على حسابه على موقع «تويتر»: «استضفنا اليوم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري. قمنا بتقييم التطورات والعملية الانتخابية في ليبيا»، مشددًا على «استمرار الدعم القوي، كما فعلنا حتى الآن»، إضافة إلى تعزيز التعاون في كل المجالات.

– أوغلو يؤكد للمشري استمرار دعم ليبيا لتجاوز الأزمة السياسية

– السفير التركي إلى «بوابة الوسط»: لم نرسل مبعوثا خاصا لطرابلس.. والقضية تتجاوز أسماء بعينها

وفي وقت سابق، نقل المكتب الإعلامي لمجلس الدولة عن تشاووش أوغلو قوله إن «بلاده مستمرة في دعم ليبيا لتجاوز الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار الدائم».

السفير التركي ينفي طلب أنقرة تنحي الدبيبة

وأمس الإثنين، نفى السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، طلب بلاده من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التنحي، قائلًا إن بلاده لم ترسل مبعوثًا خاصًا إلى طرابلس للقائه.

وكانت قناة «الوسط» (WTV) أشارت في خبر سابق إلى عرض تركي للدبيبة يتعلق بدراسة إمكانية التنحي عن رئاسة الوزراء، لكن السفير التركي أكد أن اهتمام بلاده ينحصر في احترام الشرعية والاستقرار، دون النظر إلى أسماء بعينها.