ليبيا – قدر المتحدث باسم الشّركة العامّة للكهرباء وئام التائب عدد التوصيلات الكهربائية غير القانونية داخل طرابلس بـ 170 ألف وصلة، مؤكدًا أنها إحدى أبرز أسباب زيادة طرح الأحمال.

التائب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أوضح أن الشّركة العامّة للكهرباء أطلقت مطلع الأسبوع حملة لإزالة هذه التوصيلات التجارية والصّناعية التي فاقمت من الأزمة.

كما أشار إلى أن الحملة تتضمّن جباية الإيراد العام الخاصّ بالأنشطة الصّناعية والتجارية بالتعاون مع الشّرطة الكهربائية.

التائب قال: إن موظفي الشّركة يعملون بجدّ من أجل إنهاء الاختبارات التشغيلية وإدخال الوحدتيْن الأولى والثانية بمحطة غرب طرابلس الاستعجالي على الشّبكة التي فور الانتهاء منها ستنعكس إيجابًا على ساعات طرح الأحمال.

The post التايب: 170 ألفًا عدد الوصلات الكهربائية غير القانونية داخل طرابلس وهي من أبرز أسباب زيادة طرح الأحمال first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية