المسماري: جلسة اليوم ستكون لمناقشة قانون المرتبات الموحد

أكدت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، في تصريح خاص لقناة “ليبيا الحدث”، أن الكارثة الإنسانية التي وقعت في بنت بيه كان أبرز الملفات التي نوقشت في جلسة أمس، لتخفيف العبء عن المواطنين بالمنطقة.

هذا و استأنف مجلس النواب أعمال جلسته، اليوم الثلاثاء، بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول فوزي النويري.

وبحسب المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق، فإن جلسة اليوم ستناقش بند الانسداد السياسي وسُبل الدفع بالمسار الدستوري، إضافة إلى عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس.