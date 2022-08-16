غرفة التجارة مصراتة تبحث مع وفد نيجيري فتح تجارة العبور بين ليبيا وأفريقيا

استقبل نائب رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، عبدالمجيد بلاعو، اليوم الثلاثاء، وفدا نيجيريا برئاسة مغاجي ممن دادا حاكم إقليم أغاديز.

وضم الوفد النيجيري محمد أناكو، رئيس المجلس الإقليمي أغاديز ورئيس المجالس الإقليمية بالنيجر، والوفد المرافق لهما، كما شارك في اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومدير عام الغرفة ولفيف من رجال الأعمال بمدينة مصراتة.

وتناول الاجتماع العديد من المواضيع الاقتصادية التي تهم البلدين، وكيفية تطوير سبل التعاون بينهما، وأهمية تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية تسهيلا للتبادل التجاري والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وفتح الطرق لتجارة العبور بين ليبيا وباقي الدول الافريقية.