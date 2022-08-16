بليحق: النواب قرروا إعادة مشروع قانون المرتبات للجنة المالية

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن النواب ناقشوا في جلسة اليوم الثلاثاء في مدينة طبرق مشروع القانون المُوحد للمرتبات للعاملين بالدولة وقرر المجلس إعادته للجنة المالية بالمجلس لتضمين المؤسسات السيادية بمشروع القانون ومشاركة الضمان الاجتماعي بالرأي في مشروع القانون وكذلك تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تأخر ورود تقارير الأجهزة الرقابية لمجلس النواب.

وبين بليحق أن النواب ناقشوا في الجلسة التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري الانسداد السياسي وسُبل دعم المسار الدستوري إقرار تعديل قانون المحكمة العُليا بحيث يؤدي مستشاري المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب بالإضافة إلى اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب بتعيين مستشارين بالمحكمة العُليا.