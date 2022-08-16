«النواب» يقر تعديل قانون المحكمة العليا.. ويعيد مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنة المالية

أقر مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون المحكمة العليا؛ بحيث يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، على ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق.

وقال بليحق في بيان، إن جلسة الثلاثاء ناقشت الانسداد السياسي وسبل دعم المسار الدستوري، وتطرقت إلى مشروع القانون الموحد للرواتب حيث قرر المجلس إعادته للجنة المالية بمجلس النواب لتضمين المؤسسات السيادية بمشروع القانون، ومشاركة الضمان الاجتماعي بالرأي في مشروع القانون.

كما اعتمدت الجلسة قرار هيئة رئاسة مجلس النواب بتعيين مستشارين بالمحكمة العُليا، فضلًا عن تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تأخر ورود تقارير الأجهزة الرقابية لمجلس النواب، وفق بليحق.