تنتوش يبحث مع المبروك جدول المرتبات الموحد للجهات الممولة من الخزانة العامة ومراحل إجراءات تنفيذه

ليبيا – ناقش رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش في اجتماع مع وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال خالد المبروك عقده أمس الأحد بديوان وزارة المالية جدول المرتبات الموحد للجهات الممولة من الخزانة العامة ومراحل إجراءات تنفيذه والاجراءات المتخذة بصدور القانون من مجلس النواب.

الاجتماع أكد بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” على ضرورة نشر تقارير الشفافية ومبدأ الإفصاح التي يتم نشرها شهريًا من قبل وزارة المالية للإيرادات والمصروفات العامة، وكذلك مناقشة الموازنة العامة المقترحة للعام القادم 2023.

كما تم مناقشة جداول المرتبات الخاصة لبعض الجهات الممولة من الخزانة العامة ومواضيع ذات صلة بالشؤون المالية.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على تكثيف الاجتماعات الدورية والتنسيق ما بين وزارة المالية واللجنة المالية لمجلس النواب فيما يخص وضع الآليات والإجراءات المتخذة بتوحيد جدول مرتبات العاملين بالقطاع العام وكل ما يستجد من ملفات مالية.

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