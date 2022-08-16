المشري يبحث مع وزير الدفاع التركي توحيد المؤسسة العسكرية

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وزيرَ الدّفاع التركي “خلوصي آكار” اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة بحث سبل المحافظة على الاستقرار، والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية، ودعم تركيا لبناء جيش وطني موحد؛ وذلك بالتدريب وتقديم الاستشارات متى ما طلب منها.

وحضر اللقاء عضوي مجلس الدولة حماد بريكاو ونور الدين سلطان والقائم بأعمال السفارة الليبية في تركيا عبدالله شعبان، وزيرَ الدّفاع التركي “خلوصي آكار”.