الزيات: النائب العام سيعلن عن نتائج التحقيقات بشأن وجود مادة برومات البوتاسيوم في الخبز من عدمه

ليبيا – قال محمد الزيات مدير مكتب الإعلام في المركز الرقابة على الأغذية والأدوية إن المركز يقوم كإجراء روتيني ومستمر بجولات روتينية طوال الأسبوع للتأكد بالالتزام بالاشتراطات العامة، وكثف الحملة نظرًا للزخم الشعبي الذي حدث في الفترة الراهنة.

الزيات أشار خلال تصريح أذيع على قناة “فبراير” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه خلال الجولات تم تسجيل ذات المخالفات العامة في المخابز، كسوء تخزين الدقيق وتعرضه لرطوبة عالية، والتهوية السيئة واستخدام معدات متهالكة، ولم يكن هناك وجود ظاهري من مادة برومات البوتاسيوم فقط تم وجود موردات خبز مسموح فيها موردة من الخارج.

وأكد على أن اللجنة الخاصة بمكتب النائب العام تعمل وستعلن عن النتائج بوجود مادة برومات البوتاسيوم من عدمه في القريب العاجل.

وأضاف: “75% من المخابز أجريت عليها التفتيش في كامل البلاد والحملة مستمرة، وفيها زخم كبير، وهي مخالفات متكررة كعدم وجود شهادات صحية للعاملين والعمالة الوافدة موجودة في المخابز بشكل كبير، وسوء النظافة للأسف، ومخالفات أخرى كبيرة”.

كما تابع: “سبب انتشار أقاويل أن هناك مادة برومات البوتاسيوم بحثٌ علمي قام به أحد المراكز التابعة للدولة، وما حدث تكلمنا به في المؤتمر الصحفي وبناء على تحاليلنا المخبرية من يناير 2021 حتى فبراير 2022 وجهنا خطابًا للنائب العام الذي شكل لجنة ولم يتهاون في هذا الموضوع، وقمنا بسحب العينات وهي خاضعة للتحاليل وسنعلن النتائج الرسمية بالقريب العاجل”.

وعلق على ما يتم تداوله عن وجود منتجات فيها كحول وأخرى تحتوي على لحم الخنزير، مشيرًا إلى أن الأقاويل كثرت حول هذا الأمر ومنذ إنشاء المركز دوره كان التأكد من مطابقة أي منتج في المنافذ أو السوق للمواصفات الليبية، وفي حال لم يطابق المواصفات يتم رفضه ولو قاموا بتهريبه يتم بالتعاون مع الجهات المخابراتية والأمنية بإرسال إخطار، ويتابع المركز إن كانت مهربة، ويتم تحليلها وإحالتها للحرس المدني والنيابة العامة ويتم إتلافها.

