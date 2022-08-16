المريمي لقناتنا: مجلس النواب ناقش تقديم الدعم السريع لمنطقة بنت بية والجنوب بالكامل

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن “جلسة اليوم استكمل فيها ما تم مناقشته في جلسة امس الاثنين والتي الغي فيها قانون رقم خمسة وعشرون المتعلق بالمحافظ الاستثمارية، معلل ذلك لتضرر شريحة كبيرة من المجتمع الليبي”.

وأكد المريمي في تصريحات خاصة بقناتنا أنه “تم أيضا مناقشة تقديم الدعم والمساعدة الريعة لمنطقة بنت بية والجنوب بالكامل ومتابعة الحالات المتضررة من اشتعال الشاحنة وتقديم الدعم المالي لهم”.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أنه “تم مناقشة قانون المرتبات الموحد”، مبينا أنه “وجد الأعضاء خلال الجلسة أن القانون يحتاج إلى إضافة بعض الفقرات لذلك جرى تأجيل النظر فيه إلى الجلسة القادمة وإحالته للجنة التشريعية لتعديل ما يلزم في القانون”.