بليحق: مجلس النواب قرر اعتبار بلدية بنت بية منطقة منكوبة

ليبيا – لخص المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أبرز ما شهدته جلسة المجلس المنعقدة بمقره في مدينة طبرق الـ15 من أغسطس من مجريات.

بليحق أوضح في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد أن مجلس النواب قرر اعتبار بلدية بنت بية منطقة منكوبة، وتكليف لجنة الصحة فيه بمتابعة أوضاع مصابي حادثة انفجار صهريج الوقود في الداخل والخارج، ومخاطبة النائب العام والأجهزة الرقابية للتعجيل بإحالة تقاريرها حول الحادثة له.

وبحسب بليحق، طالب مجلس النواب مؤسسة النفط بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة الجنوب ومشاريع التنمية المكانية، فيما أقر تعديل قانون مالكي المحافظ الاستثمارية ذي الرقم 25 لسنة 2013 وبالشكل الذي يضمن إلغاء تجميد برنامج الثروة.

