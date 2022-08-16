«مالية الدبيبة»: نبشر أصحاب المعاشات بصرف أشهر يونيو ويوليو وأغسطس خلال أسبوع

عقد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خالد المبروك، اجتماعاً عاجل مع إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لبحث إيجاد حلول جدرية وسريعة لتأخر صرف المعاش الأساسي .

وشارك في الاجتماع مصطفى الجعيبي رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ومدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة، حيث أكد رئيس الهيئة أن تاخر المعاش الاساسي سبب ازمات كبيرة للفئات المستحقة وزاد من هموم المرضى والارامل وذوي الإعاقة خصوصاً مع الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى.

وأعرب رئيس الهيئة عن تمنياته من وزير المالية الوقوف مع إدارة الهيئة لحلحلة موضوع تأخر المعاش الأساسي، حيث أشار وزير المالية إلى أن وجوده اليوم بمقر الهيئة للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الهيئة فيما يتعلق بمصادر تمويل المعاش الاساسي والعمل على أيجاد حلول سريعة، معربا عن امله بان يرى الهيئة في مصاف متقدم .

وفي ختام الاجتماع وخلال تصريح رسمي لوزير المالية بشر كل المواطنين اصحاب المعاشات الاساسية بان وفي فترة اسبوع سيتم الانتهاء من صرف معاشات اشهر يونيو ويوليو واغسطس.