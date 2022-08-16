المنفي وسفير الأردن يبحثان ملف الجالية الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء سفير ليبيا لدى الأردن عبدالباسط البدري.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السفير أطلع المجلس على سير عمل البعثة الدبلوماسية بالأردن، كما تم استعراض ملف الجالية الليبية، والاطمئنان على أوضاع الطلبة، والمرضى الليبيين المتواجدين بالأردن.

وفي سياق منفصل كان المنفي، التقى رئيسا المجلس التسييري العجيلات والجديدة، فرج غرودة، فرج الفهري، وأعيان وحكماء البلديتين، وعضو مجلس الدولة عن البلدية، بشير الهوش

وأكد المنفي على دور بلديات ليبيا في السعي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية وأشاد بدور بلديتي العجيلات والجديدة، وكل بلديات ليبيا في السعي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مؤكداً أنه سيتواصل مع رئاسة الوزراء والوزارات المختصة لحلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.

واستعرض الوفد المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، لاسيما قطاعي الصحة والتعليم.