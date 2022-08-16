بليحق: مجلس النواب يحيل قانون المرتبات الموحد للجنة المالية ويعلق جلسته

العنوان – طبرق

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الثلاثاء، إن المجلس قرر إعادة مشروع قانون المرتبات الموحد إلى لجنة المالية لتضمين المؤسسات السيادية في الدولة ضمن هذا المشروع، والتشاور مع صندوق الضمان الاجتماعي في ذات الصدد.

وأكد بليحق أن المجلس استهل مناقشاته ومداولاته بمناقشة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد وسبل دعم المسار الدستوري، واستمع لإحاطة عدد من أعضاء لجنة المسار الدستوري.

وذكر أن المجلس ناقش تعديل قانون المحكمة العليا المقدم من المحكمة بحيث يتم أداء اليمين القانونية من قبل مستشاري المحكمة أمام مجلس النواب وتم التصويت وإقرار هذا التعديل.

وأفاد المتحدث أن مجلس النواب أقر واعتمد القرار الصادر عن هيئة رئاسة المجلس بشأن تعيين عدد من مستشاري المحكمة العليا.

وأكد بليحق أن مجلس النواب قرر في جلسة اليوم تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تأخر التقارير الدورية التي تصدر عن الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب.