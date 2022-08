باكستان أوبزرفر: مساعٍ لإرسال عمالتنا إلى ليبيا للحصول على تحويلات مالية

ليبيا – سلط تقرير اقتصادي الضوء على مساعي باكستان لتحقيق طفرة في حجم تحويلاتها المالية الخارجية القادمة من عمالتها في عدد من الدول ومن بينها ليبيا.

التقرير الذي نشرته صحيفة “باكستان أوبزرفر” الباكستانية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمت المقتضب منه المتعلق بالشأن الليبي صحيفة المرصد، كشف عن تطلعات إسلام آباد لإبرام اتفاقيات مع هذه الدول لإرسال عمالة البلاد في مجالات العمل المختلفة إليها.

وأضاف التقرير: إن هذه المساعي تأتي نظرًا لأهمية هذه التحويلات في رفد الاقتصاد الباكستاني بالأموال اللازمة لدوران عجلته.

ترجمة المرصد – خاص

