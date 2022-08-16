مراسل (وال): لجنة انفاذ القانون تعلن البدء في ضبط كافة المخالفات والاعتداءات على أملاك الدولة بمناطق بلدية الجفرة

الجفرة 16 أغسطس 2022 (وال)- أعلنت اللجنة المكلفة من قبل المحامي العام سبها، البدء الفعلي في تنفيذ خطة العمل التي تم التوصل إليها برئاسة رئيس نيابة الجفرة الابتدائية، وعضوية كلا من المجلس البلدي بالجفرة والأجهزة الرقابية والأمنية بالبلدية.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها بمدينة هون أمس الإثنين، على أنها ستشرع في انفاذ القانون من خلال ضبط كافة المخالفات والمخالفين التي من ضمنها الاعتداءات على أملاك الدولة، والجرائم الاقتصادية والغذائية، وكل ما يخل بالقوانين والتشريعات الليبية النافذة داخل منطقة الجفرة بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية المختصة. (وال)

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