دي دبليو: ليبيا في مكانة متدنية من ناحية ميزات الحرية الأكاديمية

ليبيا – قال تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي بشبكة “دي دبليو” الإخبارية الألمانية إن ليبيا حلت في مركز متدنٍ في ترتيب الدول المتمتعة بميزات الحرية الأكاديمية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتصب منه المرتبط بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، أشار إلى حلول ليبيا في ترتيب القاع بنسبة تتراوح بين الـ30 والـ40%، مبينًا أن دولًا مثل العراق ولبنان وأفغانستان وجمهورية الكونغو جاءت إلى جانب ليبيا في هذا الترتيب.

يشار إلى أن هذه الميزات تتضمن حرية فكر الأكاديمي واعتقاده وتعبيره عن الرأي والممارسة غير المقيدة في التفاعل الاجتماعي التي تضمنتها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ما يعني أن الحرية الأكاديمية في الجامعات هي جزء من كل يتصل بمستوى تمتع المواطنين بهذه الحريات في الحياة العامة.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بين الحرية العامة للمواطنين ونظيرتها الأكاديمية طردية، ما يعني إن زيادة أو نقصان الأولى من حيث المشاركة بالفكر والرأي في مجالات الشأن العام السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية تنعكس بالإيجاب أو السلب على مقدار الثانية.

ترجمة المرصد – خاص

