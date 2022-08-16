المنفي يبحث سير العمل ببلديتي العجيلات والجديدة

طرابلس 16 أغسطس 2022 (وال)- استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيسي مجلسي التسييري لبلديتي العجيلات والجديدة فرج غرودة، وفرج الفهري، وأعيان وحكماء البلديتين، وعضو المجلس الأعلى للدولة عن البلدية بشير الهوش، مشاكل والصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، لاسيما قطاعي الصحة والتعليم.

وتطرق اللقاء الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء بديوان المجلس الرئاسي، لمشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.

وأكد الوفد دعمه الكامل للمجلس الرئاسي وخطواته لتحقيق السلام في كل المناطق والمدن، بإعتباره يُمثل وحدة الوطن، للوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

وأشاد المنفي بدور بلديتي العجيلات والجديدة، وكل بلديات ليبيا في السعي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدًا أنه سيتواصل مع رئاسة الوزراء والوزارات المختصة؛ لحلحلة المشاكل والصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات. (وال)

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