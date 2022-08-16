ضبط كمية كبيرة من كبد الدجاج غير الصالحة والمحظور استيرادها بميناء مصراتة

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الثلاثاء، عن تمكن أعضاء مركز جمرك ميناء مصراته البحري من ضبط حاوية محملة بكمية كبيرة من كبد الدجاج المجمد وغير الصالح للاستهلاك البشري والمحظور استيرادها.

وذكرت مصلحة الجمارك، أن عملية الضبط جاءت بناء على قرار وزارة الاقتصاد رقم 359 بشأن البضائع المحظورة، ومن ثم تم اتخاد الإجراءات القانونية الازمة .

وأضافت أنه هذه الجهود المبذولة تأتي من قبل أعضاء مركز جمرك ميناء مصراتة في إطار المحافظة على الأمن الغذائي والصحي للمواطن، وتكثيف الجهود وإيقاف كل ما هو محظور وممنوع ويؤثر سلباً على الامن الغذائي والاقتصاد الوطني.