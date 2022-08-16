قوة عمليات الجنوب تمنع تحصيل أي رسوم مالية من سائقي المركبات

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أصدرت، قوة عمليات الجنوب التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بلاغًا إلى جميع البوابات والتمركزات العسكرية، بمنع تحصيل أي رسوم مالية من سائقي المركبات.

جاء ذلك، في منشور لمدير إدارة التوجيه المعنوي، لواء خالد المحجوب، عبر حسابه في “فيسبوك”.

وشدد الإعلان، على أن تحصيل أي رسوم مالية، يعد مخالفًا للقانون والتعليمات العسكرية، وأنه ستتخذ ضد المخالفين الإجراءات القانونية والقضائية.

ودعا الإعلان، المواطنين إلى تقديم الشكاوى- في حال حدوث ذلك- إلى مقر قوة عمليات الجنوب أو مقرات آمري المناطق أو الاستخبارات العسكرية أو فروع التوجيه المعنوي بالمنطقة الجنوبية.

وجاء في الإعلان: “يمنع منعا باتًا ويعد مخالف للقانون والتعليمات العسكرية تحصيل أي رسوم مالية من الأفراد أو السيارات بمختلف أنواعها سواء كانت نقل بضائع أو غيرها تحت أي مبرر”.

وأضاف: “ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد المخالفين وعلى المواطنين تقديم الشكاوى إلى مقر قوة عمليات الجنوب في حالة حدوث مثل هذه المخالفات أو مقرات آمري المناطق أو الاستخبارات العسكرية أو فروع التوجيه المعنوي بالمنطقة الجنوبية”.