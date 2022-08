شنغن فيزا إنفو: تعديل قانون الجنسية الدنماركية قد ينعكس على الليبيين

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره موقع أخبار “شنغن فيزا إنفو” الأوروبي وجود انعكاسات سلبية لتعديل قانون منح الجنسية للأجانب المقيمين على أراضي الدنمارك.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المتعلق بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه الانعكاسات تتمثل في تقليل فرص نيل هؤلاء للجنسية الدنماركية، ومنهم مواطنون ليبيون هاجروا من بلادهم إلى الدنمارك أملا في نيل اميتازات وحقوق المواطنة فيها.

وأضاف التقرير: إن عامي 2021 و2022 شهدا بعد تنفيذ التعديل اجتياز 41% و47% من المتقدمين لامتحان نيل الجنسية. موضحًا أن العام 2015 شهد نيل 66.8% من مواطني دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها ليبيا حق المواطنة في الدنمارك.

ترجمة المرصد – خاص

