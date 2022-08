ليبيا- تطرق تقرير قانوني نشره موقع “ليكسولوجي” البريطاني المعني بالأخبار القانونية لأبرز التحديات التي تواجه عديد الدول العاملة بنظام الاعتمادات المستندية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المتعلق بالشأن الليبي صحيفة المرصد، انتقد بشدة هذا النظام في ليبيا المدار من قبل المصرف المركزي، مبينًا أن الاعتمادات المستندية باتت إلزامية بحكم الأمر الواقع في التعاملات الاستيرادية، وفقًا لمنطق التحكم الأفضل بتدفق العملات الأجنبية وتنفيذ لوائح مكافحة غسيل الأموال.

وأوضح التقرير أن اعتماد مبدأ عدم تخصيص أموال أجنبية للمستوردين الليبيين بهدف جلب بضائعهم إلى ليبيا من دون اعتماد مستندي من المصرف المركزي أمر يضع هؤلاء في عنق الزجاجة، ويضيف تعقيدات جديدة لعملياتهم التجارية الرامية إلى توفير السلع للمواطنين.

ترجمة المرصد – خاص

The post ليكسولوجي: نظام الاعتمادات المستندية يعرقل عمل المستوردين الليبيين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية