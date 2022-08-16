ليبيا الان

اللواء المحجوب: لا رسوم مالية من الأفراد والمركبات بالجنوب بتعليمات عسكرية

تم النشر منذُ 23 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، إنّ تحصيل أي رسوم مالية من الأفراد والمركبات في المنطقة الجنوبية؛ يعدّ مخالفاً للقانون والتعليمات العسكرية.

ونشر المحجوب بلاغاً لقوة عمليات الجنوب، موجّهاً إلى النقاط العسكرية والتمركزات، شدّد خلاله على منع تحصيل هذه الرسوم المالية، سواءً المركبات التي تقلّ مسافرين أم بضائع.

وجاء في نصّ البلاغ، أنه ستُتخذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه المخالفين للتعليمات، مهيبًا بالمواطنين تقديم شكوى إلى مقرّ قوة عمليات الجنوب في حالة حدوث مثل هذه التجاوزات، أو اللجوء إلى آمري المناطق والاستخبارات العسكرية، أو إلى فروع إدارة التوجيه المعنوي جنوب البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك