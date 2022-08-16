اللواء المحجوب: لا رسوم مالية من الأفراد والمركبات بالجنوب بتعليمات عسكرية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، إنّ تحصيل أي رسوم مالية من الأفراد والمركبات في المنطقة الجنوبية؛ يعدّ مخالفاً للقانون والتعليمات العسكرية.

ونشر المحجوب بلاغاً لقوة عمليات الجنوب، موجّهاً إلى النقاط العسكرية والتمركزات، شدّد خلاله على منع تحصيل هذه الرسوم المالية، سواءً المركبات التي تقلّ مسافرين أم بضائع.

وجاء في نصّ البلاغ، أنه ستُتخذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه المخالفين للتعليمات، مهيبًا بالمواطنين تقديم شكوى إلى مقرّ قوة عمليات الجنوب في حالة حدوث مثل هذه التجاوزات، أو اللجوء إلى آمري المناطق والاستخبارات العسكرية، أو إلى فروع إدارة التوجيه المعنوي جنوب البلاد.