سرت: انطلاق فعاليات المؤتمر العشرين لجمعية جراحي العظام الليبية

انطلقت بمجمع قاعات وقادوقوا بسرت مساء الثلاثاء فعاليات المؤتمر العشرين لجمعية جراحي العظام الليبية والمؤتمر الاول للجمعية الليبية لجراحة عظام الاطفال.

الفعاليات كانت بمشاركة عدد من الاستشاريين من جمهورية مصر العربية ومن تونس والمملكة الاردنية ومن جمهورية التشيك و العديد من الاستشاريين والاخصائيين وأطباء العظام.

وحضر انطلاقها أيضا عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي هنية ابوخريص ورئيس مجلس حكماء سرت ومدير عام مستشفى بن سيناء علي الجروشي رئيس اللجنة التحضربة للمؤتمر وجادالله درياق نائب المدير العام وعدد من مدراء الادارات و روؤساء الاقسام والاطباء بالمستشفى بالإضافة إلى رئيس الجمعية الليبية لجراحي العظام ورئيس الجمعية الليبية لجراحي عظام الاطفال.