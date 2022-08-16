“ارحل يا وهمي”.. محتجون في سوق الجمعة يطالبون الدبيبة بالرحيل

العنوان

طالب محتجون اليوم الثلاثاء في وقفة بسوق الجمعة برحيل حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة عن السلطة.

ورفعت مجموعة من المحتجين، لافتات تطالب برحيل رئيس الحكومة عن المشهد السياسي في ليبيا.

وكتب على اللافتات عبارات من بينها عبارة “ارحل يا وهمي”، في إشارة للوعود التي يطلقها الدبيبة منذ توليه رئاسة الحكومة.

وضمت الوقفة، “الفريق السياسي لسوق الجمعة والنخب والوجهاء والأعيان التي والحكماء والفاعلين والنشطاء من منطقة سوق الجمعة بطرابلس الكبرى”.

وأعرب المحتجين عن قلقهم البالغ والكبير إزاء الوضع الحالي في ليبيا في ظل وجود حكومة الوحدة.

وترفض حكومة الوحدة التسليم للحكومة المكلفة من قبل البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.

وقال المحتجين، في بيان اطلعت عليه صحيفة العنوان، إن الحكومة أخفقت بشكل واضح في تحقيق حق وحلم الليبيين في الانتخابات العامة، كما أنها لم تستطع المحافظة على هيبة وسيادة التراب الليبي والتصدي للانتهاكات الصارخة لأمن المنافذ والأجواء والمياه الإقليمية وذلك بالسماح للتدخل الخارجي غير المسبوق.

وأشار البيان، إلى أن الحكومة عملت على تخدير الرأي العام بجرعات إعلامية غير واقعية وباستخدام أساليب تجعل المواطن في حلم لا يعرف متى تحقيقه وتحميل الخزانة

العامة لالتزامات غير واقعية وشفافة.

وحمّل البيان، الدبيبة ووزرائه المسؤولية الكاملة عما يترتب عليه من استمرار البقاء في السلطة وعدم الامتثال والتسليم لسلطة موحدة ومسار يتفق عليه كل مكونات الشعب الليبي لمرحلة تقودنا نحو الانتخابات مباشرة.