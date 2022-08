ليبيا – قال مدير منفذ رأس اجدير الحدودي العميد سالم العكعاك إن مديري المنافذ من الجانبين الليبي والتونسي عقدوا اجتماعًا أمس الإثنين.

العكعاك وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أضاف: “تمّ أخذ الإذن اليوم من والي مدنين وعميد بلدية زوارة للبدء بتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في وقت سابق بشأن فتح أبواب إضافية لتخفيف الازدحام بالمعبر”.

وأشار إلى أن الشّركة المنفّذة باشرت مهامها وشرعت في عملية وضع العلامات الهندسيّة بالمنفذ الحدودي.

العكعاك أكد أنه سيتمّ فتح 4 أبواب أحدها ستخصص للمترجّلين والتّجاري،متوقعًا الانتهاء من هذا المشروع خلال 40 يومًا تقريبًا.

The post مدير منفذ رأس اجدير: سيتمّ فتح 4 أبواب إضافية لتخفيف الازدحام بالمعبر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية