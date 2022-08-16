بليحق: الانسداد السياسي والمسار الدستوري محور نقاش جلسة البرلمان

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الجلسة الثانية لمجلس النواب ناقشت الانسداد السياسي وسبل دعم المسار الدستوري، والصعوبات التي تواجه هذا المسار.

وأضاف بليحق، أنه تم مناقشة تعديل قانون المحكمة العليا، وعلى أن يؤدي مستشاري المحكمة اليمين القانوني أمام المجلس إلى جانب مناقشة القانون الموحد للعاملين في الدولة، وإقرار إعادة مشروع قانون اللجنة النيابية وتضمينهم، وتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تأخر ورود التقارير للجهات الرقابية لمجلس النواب.