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مديرية أمن مصراتة: سرقة مليون و52 ألف دولار من أحد المواطنين

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت مديرية أمن مصراته، اليوم الثلاثاء، تمكن عناصرها الأمنية بقسم البحث الجنائي من القبض على شخص قام بسرقة مليون واثنان وخمسون الف دولار من أحد المواطنين.

وذكرت المديرية، في بيان لها، أنه ورد بلاغ لمركز شرطة مصراتة من أحد المواطنين بتعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره مليون واثنان وخمسون الف دولار، وتم إحالة أوراق المحضر إلى قسم البحث الجنائي.

وأضافت «أنه تم التواصل مع المشتكي وتم معرفة أحد المتهمين الذي تم ضبطه من قبل أعضاء القسم، ومن خلال الاستدلال معه اعترف بالواقعة وأنه كان برفقة أشخاص تم ضبطهم والاستدلال معهم اعترفوا بالواقعة.

وأكدت أنه تم استرجاع كامل المبلغ المسروق وقدره مليون واثنان وخمسون الف دولار، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات كانت تحت متابعة النيابة العامة.

 

 

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صحيفة الساعة 24

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