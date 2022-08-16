شاهد في «وسط الخبر»: تصريحات غامضة للسفير الأميركي.. واتهامات لعقيلة والمشري باحتكار القرارات

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الضوء على مخرجات جلسة مجلس النواب في طبرق، والتي ناقشت الانسداد السياسي وسبل دعم المسار الدستوري، في الأثناء تحدث السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، عن دعوة بلاده لحكومة الوحدة الوطنية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وهي التصريحات التي رآها البعض غامضة.

وكان اليوم حافلاً بالأحداث على المسارات السياسية والتشريعية والدبلوماسية على الصعيد الداخلي والخارجي، في وضع يكشف مدى السيولة في الملف السياسي الليبي، وسط هموم المواطنين، وغياب الحلول الممكنة للخروج من المأزق.

– أميركا تحث حكومة الوحدة على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية للتمهيد للانتخابات

– «النواب» يقر تعديل قانون المحكمة العليا.. ويعيد مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنة المالية

– وليامز: صلاحية مجلسي النواب والدولة انتهت منذ فترة طويلة

في طبرق، أقر مجلس النواب خلال جلسته، اليوم، تعديل قانون المحكمة العليا؛ بحيث يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، على ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، الذي قال إن المجلس تطرق إلى مشروع القانون الموحد للرواتب، حيث قرر المجلس إعادته للجنة المالية بمجلس النواب لتضمين المؤسسات السيادية بمشروع القانون، ومشاركة الضمان الاجتماعي بالرأي في مشروع القانون.

أما المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، فطلت بتصريحات جديدة خلال حوار مع جريدة «الشرق الأوسط»، اليوم الثلاثاء، قالت فيها إن فترة صلاحية مجلسي الأعلى للدولة والنواب انتهت منذ فترة طويلة، داعية المجلسين إلى تحمُّل مسؤوليتهما والاتفاق على خريطة طريق للانتخابات في إطار دستوري.

ولاستقراء المشهد وتداعياته، تحدث إلى البرنامج كل من: كبير الباحثين في مركز الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز حافظ الغويل، والكاتب الصحفي محمد العمامي.

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