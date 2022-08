الكبير: البرلمان ومجلس الدولة يتفقان فقط على البقاء في المشهد

ليبيا – أشاد المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير بتمثيل مجلس الدولة الاستشاري لدور المعارضة، مما يحول دون ماوصفه بـ “تغوّل” البرلمان وانفراده بالقرار السياسي للبلاد، معتبرًا أن مجلس الدولة بات يشكل فعليا مع البرلمان جزءًا من أزمة ليبيا.

الكبير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: “المجلسان يختلفان في كل القضايا العالقة بينهما، سواء قوانين انتخابية أو تكليف حكومة وغير ذلك، ويتفقان فقط على البقاء في المشهد وتمديد المراحل الانتقالية وتشكيل حكومات انتقالية”.

