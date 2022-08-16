الخدمات الصحية محور لقاء القطراني ونقابة المهن الطبية

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، رئيس مجلس أدارة النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة في ليبيا، صالح عبد القادر عبد الفتاح، ونقيب المهن الطبية.

اللقاء الذي حضره المستشار الصحي لنائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور السنوسي المغربي، تناول سير عمل النقابة والصعوبات التي تواجهها ودور العناصر الطبية المساعدة في تقديم الخدمات الصحية والطبية في المجتمع.

ولفت رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة إلى ضرورة الرفع من كفاءة عناصر التمريض من حيث التدريب والتطوير، ومراقبة معاهد وكليات التمريض والإشراف عليها حتى يكون خريجيها على المستوى المطلوب في هذا الاختصاص، كما طالب بتفعيل التأمين الصحي لعناصر المهن الطبية المساعدة.

وأشار القطراني خلال اللقاء إلى الدور الهام لنقابة المهن الطبية المساعدة وعناصرها في القطاع الصحي، مؤكدًا دعم الحكومة الليبية للنقابة وتذليل كافة الصعوبات أمامها حتى تتمكن من أداء عملها على أعلي مستوى.