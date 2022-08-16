المتحدث باسم غوتيريش يعلق على اعتراض الدبيبة تكليف بيتالي مبعوثا إلى ليبيا

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إنه لم يتم بعد الإعلان عن أي اسم لرئاسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأضاف دوجاريك في تعليق على تصريحات الطاهر السني المندوب الليبي في الأمم المتحدة الطاهر السني الرافضة لتعيين السنغالي عبد الله بيتالي، إن الخلافات الداخلية الليبية تتسبب في إرجاء الإعلان عن الاسم الجديد.

وأكد المتحدث باسم غوتيريش، إن أن الأمم المتحدة تسير بـالسرعة الممكنة لاختيار رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، وستعلن اسمه بمجرد التوافق عليه بعد المشاورات مع الأطراف المتداخلة حول الموضوع.

يذكر أن المندوب الليبي في الأمم المتحدة أعلن أمس الاثنين أن حكومة الدبيبة معترضة على تكليف الدبلوماسي السنغالي بالخطة الأممية في ليبيا داعيا إلى تكثيف المشاورات ضمانا لنجاح العمل بعد ذلك.