أعيان وحكماء الجنوب يتفقون مع «بن قدارة» على 11 إجراء لتنمية مناطقهم (فيديو)

أعلن أعيان وحكماء بلديات الجنوب، عن اتفاقهم مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، على خطة من 11 بندًا، وذلك خلال اجتماعهم بحقل الشرارة في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

مطالب الجنوب

وتلا أحد ممثلي الوفد بيانًا، تضمن إجراءات لتنمية مناطقهم، على النحو التالي:

1- الاتفاق على افتتاح فرع المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة سبها.

2- البدء الفعلي في نقل مقر شركة زلاف بفزان.

3- تتولى المؤسسة الوطنية للنفط برعاية مستشفى أوباري وبيت بية لتوفير احتياجاتهم.

4- إنشاء محطات وقود تابعة لشركة البريقة في جميع بلديات فزان لتزويدهم بالوقود بشكل مستمر.

5- البدء الفعلي في الدراسات الهندسية في مشروع غاز الطهي ومعهد النفط ومصفاة الجنوب.

6- تسديد ديون الشركات المحلية الخاصة بالمنطقة الجنوبية.

7- توفير التنمية المكانية للمناطق المحيطة بالحقول وذلك بتوفير سيارات إسعاف وسيارات مطافئ وآبار للمياه والرعاية الصحية.

8- صيانة المعهد العالي للعلوم والتقنية ووادي الآجال ببنت بية وتجهيزه.

9- توفير مادة الإسفلت بشكل مجاني من طرف المؤسسة لاستخدامات الصيانة المستعجلة لمدن فزان.

10- إنشاء دوار غاز عاجلة بمنطقة أوباري.

11- الرعاية الصحية لمصابي حادثة بيت بية وتوفير فرص العمل لذوي المتوفين من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

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– مصدر لـ«بوابة الوسط»: المعتصمون يشكلون لجنة للتواصل مع إدارة حقل الشرارة

تصعيد ما قبل الاتفاق

ووصل بن قدارة وأعضاء المجلس إلى حقل الشرارة النفطي صباح اليوم الثلاثاء.

وفي 11 أغسطس الجاري، توجه مجموعة من الشباب بالمنطقة الغربية إلى حقل الشرارة، معلنين عزمهم على إقفاله، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، قبل أن يقرروا في وقت لاحق من اليوم نفسه الانسحاب من المكان.

جاء ذلك في إطار خطة تصعيدية من جانب الشباب بالمنطقة الجنوبية، عقب حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية مطلع أغسطس الجاري، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات.