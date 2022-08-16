الفريق السياسي لمنطقة طرابلس الكبرى: على الدبيبة التنحي فورا عن منصبه

طالب الفريق السياسي لمنطقة سوق الجمعة طرابلس الكبرى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالتنحي فورا عن منصبه، محملين إياه ووزرائه المسؤولية الكاملة حال رفض تسليم السلطة.

وحذر الفريق السياسي لمنطقة سوق الجمعة طرابلس الكبرى، في بيان له اطلعت «الساعة24» على نسخة منه، حكومة الوحدة الوطنية من تطور الاختلاف الراهن إلى نزاع أو صراع مسلح أو نشوب حرب داخل العاصمة طرابلس.

واتهم الفريق السياسي بالفشل في تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من خدمات عامة على رأسها انقطاع الكهرباء، وكذلك الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية وانتشار ظاهرة الفقر والعوز والتسول لدى بعض العائلات الليبية.

كما حمل حكومة الدبيبة مسؤولية التدخل الخارجي السلبي الذي وصفه بغير المسبوق في شؤون الدولة، كما اتهمها بمسؤولية انتشار الفساد وإهدار المال العام وفقدان هيبة الدولة والانتهاك الصارخ لأمن الحدود والمياه الإقليمية والأجواء الجوية.

كما اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، باستخدام المال العام في أغراض شخصية مثل الدعايا الانتخابية وشراء الذمم وتقديم الرشاوى لبعض التشكيلات المسلحة لحماية حكومته للاستمرار في الحكم والتفرد بالسلطة.

وطالب الدبيبة بتدراك الأمر والامتثال وتسليم السلطة سلميا والتنحي فورا عن المنصب قبل فوات الأوان، محملا إياه ووزرائه المسؤولية الكاملة عما يترتب عليه إذا رفض تسيم السلطة.