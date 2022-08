بن شرادة: نرفض حصر وصف أعضاء تيار الإسلام السياسي بمجلس الدولة بـ”الصقور”

ليبيا – أقر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة بما يرصد عن كثرة زيارات رئيس المجلس خالد المشري لتركيا وتعدد لقاءاته مع مسؤوليها، رافضًا في الوقت ذاته تصوير الأمر بكونه دليلًا على ارتباط أعضاء المجلس كافة أو ارتهان قراراته بتوجّهات دول بعينها.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن القرارات المفصلية تتخذ في المجلس بالتصويت عليها داخل القاعة.

كما رفض حصر وصف أعضاء تيار الإسلام السياسي في المجلس بـ”الصقور” والباقين بـ”الحمائم” كما يطلق عليهم البعض، مبينًا أن عدد أعضاء الدولة 134 عضوًا، وكتلة الإخوان به لا تزيد على 40 عضوًا، ولكنها تتميز بالتنظيم الجيد.

وتحدث بن شرادة عن معايير أخرى يتم على أساسها إطلاق وصف “الصقور”مثل إصدار تصريحات رنّانة في وسائل الإعلام أو داخل الجلسات، بجانب امتلاك المال والتبعية والمناصرين الكُثر، أو اتخاذ مواقف شجاعة تجاه بعض القضايا بهدف تحقيق الصالح العام.

ونوه بن شرادة لموقف قرابة 60 عضوًا آخرين بالمجلس، ممن قدموا تزكيات لفتحي باشاآغا، لدعم قرار تكليفه من قبل البرلمان برئاسة حكومة جديدة خلفًا لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك في إطار سعيهم للتوافق مع البرلمان والوصول سويا لوضع دستور، وإجراء انتخابات.

بن شرادة رأى أن الظلم الذي تعرض له مجلسه لم يتركز فقط على تعميم اتهامه بأنه الطرف الدائم التنصل من تعهداته في المفاوضات بينه وبين البرلمان مما يؤدي لإفشالها، وإنما أيضًا بعدم تسليط الضوء على ما تنجزه لجانه من دراسات علمية حول ما يواجه المواطن من أزمات معيشية كالكهرباء والسيولة.

