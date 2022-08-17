الشركسي: اعتراض حكومة الدبيبة على المرشح السنغالي مجرد عبث ومحاولة لإبقاء البعثة من غير رأس

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إن هناك عدة ترشيحات لمبعوث أممي الى ليبيا تم الاعتراض عليها ورفضها من بعض الدول..

جاء ذلك في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أضاف فيها ، أن المرشح السنغالي عبد الله باثيلي يمتاز بقدرة وكفاءة عالية وسيرة مهنية ممتازة.

كما تابع الشركسي أن محاولات “حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية القيام بذلك عبر استخدام المنقوش هو مجرد عبث ومحاولة من الدبيبة لإبقاء البعثة من غير رأس بالعاصمة، ليتمكنوا من التعامل مع سفراء الدول بشكل منفرد يسمح لهم بالتمدد والبقاء“.

ولفت عضو ملتقى الحوار السياسي ، إلى أن تعيين مبعوث أممي أمر غاية في الأهمية لتوحيد القرار الدولي، ومنع تدخل سفراء الدول بشكل منفرد. مشيرا إلى أن باثيلي باعتباره أشرف علي تقييم البعثة السابقة قادر على تدارك أخطائها والعمل على معالجة بعضاً منها.

وفي السياق ، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة ” طاهر السني ” ، أمس الإثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله بيتالي لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا.

كما دعا السني، في تصريح من مقر الأمم المتحدة، نقلته صحيفة الساعة24، إلى ضرورة أن هناك مفاوضات عميقة وجدية مع الليبيين بخصوص المبعوث الأممي الجديد، حتى نضمن أن العمل مع الوسيط الأممي سيكون ناجحًا